Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin en eski mesirelik alanlarından biri olan ve yıllardır unutulan Andık Deresi bölgesinde devam eden düzenleme çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışma sonrasında Andık Deresi bölgesine hayat vereceklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu bölgede vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği çok güzel bir alan oluşturuyoruz” dedi.Isparta’nın en eski mesirelik alanlarından biri olan ve uzun yıllardır kaderine terk edilen Andık Deresi bölgesinde yeniden düzenleme çalışmaları sürüyor. Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Dere Mahallesi köprüsünden başlayarak Andık Deresi, şelale ve üst kısımdaki bölgedeki yeşil alan şehrin yeni mesirelik alanı haline getirilecek. Ayrıca Kirazlıdere ile birbirine entegresi sağlanacak bölgede modern bir destinasyon alanı oluşturulacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Andık Deresi bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, teknik ekipten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi bölgesinin çok eskiden piknik alanı olarak kullanıldığını ancak zaman içerisinde bu durumundan uzaklaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla bölgeyi mesirelik alanı haline getireceklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Bir bağlantıyla Kirazlıdere’yi de buraya bağlayacağız. Burası Dere Mahallesi’nde şelalenin aktığı bir alan. Şelaleyi de farklı bir hale getirdikten sonra çalışmalarımızla duvarlarıyla, altyapısıyla, yürüyüş yollarıyla, derenin ıslahıyla çok güzel bir alan haline getireceğiz. Vatandaşlarımız için bu bölgede piknik alanları oluşturacağız, bu şekilde çok güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız” dedi.Isparta’nın coğrafi konumu ve yeşil alanlarıyla çok güzel bir tabiata sahip olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Piknik alanlarımızı da değerlendirerek, çoğaltarak vatandaşlarımızın çok güzel vakit geçirmelerini sağlamış olacağız. Burası bizim bir değerimiz. Isparta’nın en eski yerleşim merkezinin piknik alanı. Buralar harabe şekline gelmiş ki vatandaşlarımız bu bölgelere gelmeye korkar hale gelmiş. Şimdi burayı yeniden hayata geçiriyoruz. Buraya hayat vereceğiz. Çok güzel bir çalışma olacağı inancındayız. Yaz ayları bitmeden büyük bir bölümünü bitirerek vatandaşlarımızı burada misafir etmek istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.