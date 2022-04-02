ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı ve özlemle beklediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



​‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.’ Hadis-i Şerif´inin rehberliğinde bu Ramazan Ayında bizlere düşen görev yardımlaşma ve dayanışma örneğini en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmaktır.



Yüce Rabbimizden güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek ayın hayırlara vesile olması dileklerimle, hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum.