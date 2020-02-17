TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

SENİRKENT BELEDİYESİ KANAYAN BİR YARAYA DAHA İMZA ATTI.

İnşaatı 1988 yılında tamamlanan sanayi dükkanlarının tapu kaydında vasıfları arsa olarak geçmesinden dolayı sanayi esnafının kredi çekmesi ve işyerinin üzerinden destek alması gibi amaçlarla kullanma imkanı bulunmayan tapulara Belediye Başkanımız Sayın Kadir HEYBELİ Beyefendi'nin başlatmış olduğu çalışma sonucunda 12 adet dükkana yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.32 yıldır çözümlenemeyen tapu sorunu bu vesile ile çözüme kavuşmuştur.