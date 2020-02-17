SDÜ’den Aliköy’ün Turizme Kazandırılması İçin Proje Hazırlığı

Süleyman Demirel Üniversitesince başlatılan yerel kalkınmaya katkı çalışmaları kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Mehmet Gençtürk, Doç. Dr. Gülay Bulgan, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dikmen, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Gökçe ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Çatal, Isparta merkez ilçesine bağlı Aliköy’de incelemelerde bulundu.Köy muhtarı Ali Çakacı ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan proje ekibi, Aliköy’ün ekoturizm ve alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla köy halkı ile görüşerek onların görüş ve önerilerini dinledi. Aliköy’ün ekoturizm açısından cazip kılan unsurlarını yerinde inceleyerek değerlendiren proje ekibi, köy muhtarı ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.Proje ekibi, Aliköyü’nün turizme kazandırılması amacıyla hazırlamayı planladıkları projeyi önümüzdeki dönemlerde uygulamaya geçireceklerini ifade etti.