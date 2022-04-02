Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın, market ve tatlı imalatı yapan işyerlerinde hijyen, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir ortamda alışverişlerini yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından fırın, market ve tatlı imalatı yapan işyerlerinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda ekipler, fırınlarda ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen olup, olmadığını inceledi.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı imalatı yapan işyerlerinde de denetimler yaptı. Denetimlerde tatlı imalatı yapılan alanlarda hijyenik kurallara uyulup, uyulmadığı kontrol edildi.Marketlerde yapılan denetimlerde ise fiyat ve etiket kontrolleri gerçekleştirildi.Yapılan denetimlerde kuralları uygun hareket etmeyen işyerleri hakkında tutanak tutulurken, tespit edilen eksiklikleri tamamlamaları için süre verildi. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.