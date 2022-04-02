Isparta Belediyesinden 2500 kişilik iftar çadırıIsparta’da iki yıl aradan sonra iftar çadırı kuruldu, ramazan davulcuları devreye girdi. Belediye Isparta Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Kültür Merkezi arasına aynı anda 2500 vatandaşın iftarını açabileceği Ramazan Çadırı kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurulan çadır alanında ve mutfakta incelemelerde bulundu.İftar Çadırının mutfak bölümünde yemekleri yapacak olan aşçılarla görüşen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sayının 2500 kişiyi aşması durumunda da tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirirken, görevlilerin her türlü tedbiri alması noktasında uyarıda bulundu.Bir Ramazan Ayına daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşların Ramazan Aylarını tebrik ettiğini söyledi.Ramazan Ayı dolayısıyla belediye olarak da tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 30 gün boyunca Isparta Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan bölümde iftar çadırı kurduklarını ve 2500 kişinin aynı anda iftar yapabileceğini aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Bu iftarları hayırseverlerimizin de ikramlarıyla yapıyoruz. Çok sayıda hayırsever vatandaşlarımız arayarak burada iftar vermek istediklerini söylediler” dedi.Pandemiden dolayı iki yıldan buyana iftar çadırı kurulamadığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Yine bu süreç içerisinde ramazan davulları da çalınamamıştı. Bu yıl ramazan davulları da çalacak. Vatandaşlarımızın Ramazan Ayılarını kutluyorum, Yüce Rabbim mübarek eylesin, tutulan oruçları, yapılan ibadetlerimizi kabul etsin” görüşlerinde bulundu.Belediye olarak Ramazan Ayı için de her türlü tedbirin alındığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, bugüne kadar camilerin temizliğinin periyodik olarak yapıldığını dile getirerek, “Ramazan ayı dolayısıyla camilerimizin temizliği ve bakımlarını daha da hızlandırdık. Zabıta ekiplerimizde işyerlerinde gıda ve diğer ürünlere yönelik denetimlerine devam ediyor” şeklinde konuştu.