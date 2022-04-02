ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Isparta İl merkezinde 31.03.2022 tarihinde M.D. isimli üniversite öğrencisi internet üzerinde çok bilinen bir alışveriş sitesinde telefon satmak üzere anlaşıp buluştuğu bir kişi tarafından dolandırılmıştır.

Şüpheli H.Y. isimli şahsın çok sayıda benzer suç kaydı bulunduğu tespit edilmiş olup yapılan çalışma sonrasında yakalanarak adliyeye sevk edilmiştir.

Son dönemde Isparta ilinde artış gözlenen dolandırıcılık suçları ile ilgili mücadele için oluşturulan Dolandırıcılık Bürosu tarafından kurulan özel bir ekiple takip ettiği şikayet konusu aydınlatılarak faili kısa sürede yakalamıştır.

Isparta merkezindeki tüm dolandırıcılık konuları ile ilgili çalışmaların İl Emniyet Müdürlüğündeki tek merkezden takip edilmeye başlamasıyla beraber Isparta ilindeki dolandırıcılık suçları ile mücadelede, olayların aydınlatılmasında ve suçluların yakalanmasında ciddi artış sağlanmıştır.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.









