İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022- 15

Karar Tarihi : 31.05.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 31.05.2022 Salı günü saat 09.00’da Vali Aydın BARUŞ başkanlığında İçişleri Bakanlığının 30.05.2022 tarihli ve 30939 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına dair tüm gelişmeler yakından takip edilmiş olup salgının ülkemize girişi tüm sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapıları teyakkuza geçirilerek olabildiğince geciktirilmiştir.

Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında Kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlere ait İçişleri Bakanlığı Genelgeleri Valiliğimiz marifetiyle ilgili kurumlara iletilmiştir.

Gelinen aşamada Covid-19 salgını kamu güvenliğinin bir parçası olan toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan uzaklaşmış, bilumum sektöre ve vatandaşlarımıza yönelik tedbirler yerine bireysel korunmanın yeterli olacağı değerlendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 27.04.2022 tarihli ve 29420 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2022 tarihli ve 2022/14 sayılı Kararında “toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında yeni bir karar alınıncaya kadar (ülkemizde günlük vaka sayısının 1000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesi” belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığının 30.05.2022 tarihli ve 149 sayılı yazısında; son 3 günde ülkemizdeki vaka sayılarının 1000’in altında olduğu ifade edilerek toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kaldırılması ancak sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi istenilmektedir.

Bu çerçevede,

-Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilmesine,

-Sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına devam edilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

