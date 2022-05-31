Isparta’da hayırseverlerin eğitim yatırımları artarak devam ediyor. Devlet vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan yatırımlardan biri de Yalvaç ilçesinde gerçekleşecek. Yalvaçlı iş insanı Hayri Arıkan’ın yaptıracağı 8 derslikli ilkokul için protokol imza töreni düzenlendi.Yalvaç Kaymakamlığı’nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Hayırsever iş insanı Hayri Arıkan ve Oğlu Cengiz Arıkan, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldı.Törendeki konuşmasında hayırseverliğin geleneğimizde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Baruş “ Biz kazandıklarımızı toplumumuzla paylaşan bir geleneğe sahibiz. Hayri Bey de oğlu Cengiz Bey de hayat boyunca verdikleri mücadele neticesinde elde etmiş oldukları birikimden Yalvaç ilçesine, yani doğup yetiştikleri, komşuluk ilişkilerinin olduğu, akrabalarının olduğu ve ekmeğini yedikleri bu yere bir şeyler kazandırmak istemişler. Okul da bu işlerden en hayırlısı diyebileceğimiz müesseselerden biri. Dolayısıyla hem kendileri açısından ileride daima hatırlanabilecekleri ve Yalvaç halkının kendilerine müteşekkir olacakları güzel bir yatırım düşünmüşler. Bu aynı zamanda imkanı olan vatandaşlarımız için özendirici bir örnek olması açısından da son derece önemli. Bu bağış için biz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.Hayırsever Hayri Arıkan ise uzun zamandan beri hayalini kurduğu okul yaptırmayı bugün gerçekleştiriyor olabilmenin gururunu yaşadığını söyleyerek okulun Yalvaç’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.Ardından Abacılar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde 8 derslikli olarak yapılacak olan Hayri-Gülümser Arıkan İlkokulu için protokol imzalandı. İlkokulun 12 ayda tamamlanması planlanıyor.