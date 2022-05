Vali Baruş Yalvaç İlçesindeVali Aydın Baruş Yalvaç ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçede, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Vali Baruş Çınaraltı’nda vatandaşlarla bir araya geldi, ardından Muhtarlar Toplantısına başkanlık etti.İlçede ilk önce Yalvaç Kaymakamlığı’nda Kaymakam Haluk Şimşek’ten ilçe hakkında brifing alan Vali Baruş daha sonra Yalvaç Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Vali Baruş ardından Yalvaçlı vatandaşların en önemli uğrak ve buluşma yeri olan 850 yaşındaki çınar ağacının bulunduğu tarihi Çınaraltı’nda vatandaşlarla selamlaşarak ve bir süre sohbet etti.İlçede devam eden yatırım çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Baruş inşaat çalışmasında sona yaklaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında ve ilçede yapımı planlanan İmam Hatip Lisesi inşaat arazisinde incelemelerde bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.Ardından Yalvaç Öğretmenevi’nde düzenlenen muhtarlar toplantısına başkanlık eden Vali Baruş muhtarlara hitap ederek iletilen talep ve önerileri dinledi. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, kolluk kuvveti amirleri, daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.Toplantının açılış konuşmasında tüm kurumların iş birliği içinde kamu hizmetlerini vatandaşlara ulaştıracağını belirten Vali Baruş “Sizlerle birlikte vatandaşımıza hizmet yolunda güzel mesafeler alırız inşallah. Muhtarlarımız, bizim sahadaki en önemli yardımcılarımız. İl Özel İdaremizle, belediyelerimizle ve sahada birlikte iş yapacağız kurumlarla, devletimizin sağlamış olduğu anahtar çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini, en güzelini verme çabası içerisinde olacağız. Toplantımızda; İlçede devam eden çalışmaları değerlendireceğiz. Mahallelerimizin ve köylerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Karumlarımızın, mahalle ve köylerimizde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili temel bilgileri sizlere vereceğiz. Vatandaşımızın refah düzeyini arttırma ve temel altyapı hizmetlerinden yararlanmasını zamanında temin etme amacıyla bu çalışmaları bütün kurumlarımız düzeyinde yürütüyoruz. Gerek Yalvaç'ın en önemli sektörlerinden birisi olan tarımla ilgili gerekse Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ilçe merkezinde çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlığımız, belediyemiz bunları devam ettiriyorlar. Yine köylerdeki alt yapı çalışmaları ve diğer ihtiyaçlarla ilgili İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyelerimizle birlikte çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu hizmetleri de kısa zamanda gerçekleştirerek vatandaşımızın yüzünü güldürürüz. Kamu hizmetlerinde temel amaç devlet-vatandaş kaynaşmasını sağlamak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hissettirebilmektir. En ücra köşede kalmış, birinin el uzatmasını bekleyen bir gariban kalmamasını sağlamaktır. Devletin varlığını her yerde hissettirebilmek. Onun için de her zaman sizlerin yardımına ihtiyacımız var” diye konuştu.Ardından toplantıda bulunan kamu kurum ve kuruluş müdürleri söz alarak ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.Vali Baruş ilçede son olarak Hüyüklü Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Yıldız’dan beldeyle ilgili bilgi aldı.