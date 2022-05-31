isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Isparta Valisi Baruş Yalvaç İlçesinde

Isparta Valisi Baruş Yalvaç İlçesinde
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Vali Baruş Yalvaç İlçesinde
Vali Aydın Baruş Yalvaç ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçede, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Vali Baruş Çınaraltı’nda vatandaşlarla bir araya geldi, ardından Muhtarlar Toplantısına başkanlık etti.
İlçede ilk önce Yalvaç Kaymakamlığı’nda Kaymakam Haluk Şimşek’ten ilçe hakkında brifing alan Vali Baruş daha sonra Yalvaç Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’den  ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Baruş ardından Yalvaçlı vatandaşların en önemli uğrak  ve buluşma yeri olan 850 yaşındaki çınar ağacının bulunduğu tarihi Çınaraltı’nda vatandaşlarla selamlaşarak ve bir süre sohbet etti.
İlçede devam eden yatırım çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Baruş inşaat çalışmasında sona yaklaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında ve ilçede yapımı planlanan İmam Hatip Lisesi inşaat arazisinde incelemelerde bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.
Ardından Yalvaç Öğretmenevi’nde düzenlenen muhtarlar toplantısına başkanlık eden Vali Baruş muhtarlara hitap ederek iletilen talep ve önerileri dinledi. Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, kolluk kuvveti amirleri, daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında tüm kurumların iş birliği içinde kamu hizmetlerini vatandaşlara ulaştıracağını belirten Vali Baruş “Sizlerle birlikte vatandaşımıza hizmet yolunda güzel mesafeler alırız inşallah. Muhtarlarımız, bizim sahadaki en önemli yardımcılarımız. İl Özel İdaremizle, belediyelerimizle ve sahada birlikte iş yapacağız kurumlarla, devletimizin sağlamış olduğu anahtar çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini, en güzelini verme çabası içerisinde olacağız.  Toplantımızda; İlçede devam eden çalışmaları değerlendireceğiz. Mahallelerimizin ve köylerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Karumlarımızın, mahalle ve köylerimizde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili temel bilgileri sizlere vereceğiz. Vatandaşımızın refah düzeyini arttırma ve temel altyapı hizmetlerinden yararlanmasını zamanında temin etme amacıyla bu çalışmaları bütün kurumlarımız düzeyinde yürütüyoruz. Gerek Yalvaç'ın en önemli sektörlerinden birisi olan tarımla ilgili gerekse Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ilçe merkezinde çalışmalarımız devam ediyor. Kaymakamlığımız, belediyemiz bunları devam ettiriyorlar.  Yine köylerdeki alt yapı çalışmaları ve diğer ihtiyaçlarla ilgili İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyelerimizle birlikte çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu hizmetleri de kısa zamanda gerçekleştirerek vatandaşımızın yüzünü güldürürüz. Kamu hizmetlerinde temel amaç devlet-vatandaş kaynaşmasını sağlamak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hissettirebilmektir. En ücra köşede kalmış, birinin el uzatmasını bekleyen bir gariban kalmamasını sağlamaktır. Devletin varlığını her yerde hissettirebilmek. Onun için de her zaman sizlerin yardımına ihtiyacımız var” diye konuştu.
Ardından toplantıda bulunan kamu kurum ve kuruluş müdürleri söz alarak ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.
Vali Baruş ilçede son olarak Hüyüklü Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hasan Yıldız’dan beldeyle ilgili bilgi aldı.
 
281875514-325540939761395-791807220688908715-n282032294-325540523094770-8202886491291746991-n282034244-325540419761447-2747827581135397511-n282054170-325540606428095-6929995883355482043-n282108698-325540636428092-4548247275781883531-n282129043-325540493094773-1534690610278485701-n282169042-325540409761448-3389378340942516407-n282215257-325540726428083-3881167768666359147-n282250608-325540403094782-4168456743518996101-n282567009-325540736428082-1068370489110427946-n282750879-325540819761407-4862948479733234543-n283605990-325540989761390-2638053609272986950-n283655089-325540516428104-5084961022390681458-n283673348-325540906428065-1105646157323007147-n283849956-325540699761419-8774529959005785859-n283974293-325540789761410-785700683880110501-n284217599-325540616428094-8081638672488623990-n284478604-325540799761409-2395798523758025673-n285275400-325540896428066-6986137689294418981-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
​Hayırseverlerimizin Eğitim Yatırımları Devam Ediyor​HAYIRSEVERLERİMİZİN EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ
ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİKTE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI
Isparta'da profesyonel maçlar yapılabilecekISPARTA'DA PROFESYONEL MAÇLAR YAPILABİLECEK
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ
DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE
Isparta'da ev yangını...!
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorANTALYA, ISPARTA VE BURDUR TİCARETTE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Isparta'nın TSE Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA
Sürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönem
ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!
ISPARTA'DA BÜGÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI
Isparta’nın Unutulan Yöresel Lezzetleri Gastronomi Turizmine Kazandırılıyor
Isparta 2022 Gül Festivaline Hazırlanıyor...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI 28 Mayıs 2022
Isparta'da ev yangını...!Isparta'da ev yangını...!26 Mayıs 2022
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA 26 Mayıs 2022
Sürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönemSürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönem25 Mayıs 2022
ISPARTA'DA BÜGÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARIISPARTA'DA BÜGÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI24 Mayıs 2022
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTUISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU27 Mayıs 2022
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'teRengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te28 Mayıs 2022
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum BilgisayarIsparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar28 Mayıs 2022
Isparta 2022 Gül Festivaline Hazırlanıyor...Isparta 2022 Gül Festivaline Hazırlanıyor...24 Mayıs 2022
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'teIsparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te27 Mayıs 2022
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?30 Mayıs 2022
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiIsparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdi27 Mayıs 2022
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI27 Mayıs 2022
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorAntalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyor26 Mayıs 2022
ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!25 Mayıs 2022
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME26 Mayıs 2022
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİHABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ27 Mayıs 2022
DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE 27 Mayıs 2022
Isparta’nın Unutulan Yöresel Lezzetleri Gastronomi Turizmine KazandırılıyorIsparta’nın Unutulan Yöresel Lezzetleri Gastronomi Turizmine Kazandırılıyor24 Mayıs 2022
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ30 Mayıs 2022