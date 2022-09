Motosiklet, bisiklet ve scooter sürücülerine reflektif yelek zorunluluğu

Isparta'da Reflektörlü Scooter Bisiklet ve Motosiklet Pratik İkaz Yeleği Via Market'te

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter (scooter) ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif olan giysileri giymesi zorunlu oldu. Bu sebeble Isparta'daki motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri için bir tanıtım yazısı haberi hazırladık.Motosikletleri gece saatlerinde kullanacak olan kullanıcıların, fosforlu ve reflektörlü modelleri tercih etmesi gerekir. Farklı ışıklara kolay bir şekilde yansıması sayesinde motor sürücülerinin rahatlıkla fark edilmesini sağlayan ürünler, güvenlik ön planda tutularak tasarlanır. Kaliteli materyallerle üretilen, gece çalışan görevliler ve personeller için öne çıkan modeller arasında yer alır. Genellikle sarı renk ile tasarlanan ürünler, birçok kullanıcı tarafından beğenilerek kullanılır. İşlevsel olmasının yanı sıra şık ve modern bir tasarıma sahip olmasıyla birlikte tercih edilir. Güvenlik için dikkat çeken ürünler arasında yer alan reflektörlü modeller de oldukça kullanışlıdır. Yansıma sağlayanmodelleri, trafik kazalarının önlenmesi için sık olarak kullanılır. Motor sürücülerinin yanı sıra farklı kullanıcılar tarafından da tercih edilen ürünler, farklı hava koşulların da tercih edilebilir. Kendisine uygun model arayan kullanıcılar, hava şartlarına ve beden alternatiflerine dikkat etmelidir. Her bedene uygun olarak seçeneklerin bulunduğu kategoride geniş ürün yelpazesi öne çıkar. Kendi kriterlerinize uygun olan ürünleri, Isparta'da Via Market'ten kolay bir şekilde bulabilirsiniz.Isparta'nın iş güveliği ve trafik güvenliği malzemeleri mağazası Via Market!

Reflektörlü Scooter, Bisiklet ve Motosiklet Pratik ikaz Yeleği (Esnek. Yeşil), kullanım rahatlığı sunar Uzun ömürlü ve rahattır. Kullanımı oldukça pratik ve taşınması kolaydır.

Ziyaretçi yeleği, mühendis yeleği, pratik yelek olarak bilinir Her Zaman Her Yerde Yanınızda bulundurabilirsiniz

Kişisel Güvenliğin Sağlanmasında Fabrikalarda. Şantiye sahalarında. Bisiklet kullanırken. Motosiklet kutlanırken. Otoparklarda. Otoyollarda. Araç lastik değişimi yaparken. Kömür madenleri vb. alanlarda sürekli kullanılan Kişilerin özellikle fark edilmesini sağlayan, yasalarla da giyilmesi zorunlu hale getirilmiş özel fosforlu yüksek görünümlü pratik ikaz yeleğidir