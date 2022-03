Keçenin Üç Nesli SDÜ’de Uygulamalı Keçe Üretimi Dersi Verdi

GSF Doğal Boyama Atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ispartalı Zanaatkâr Hasan Hüseyin Kondal, oğlu Gencer Kondal ve torunu Emine Kondal, geleneksel yöntemlerle keçe üretimi gerçekleştirdi.60 yıldır geleneksel yöntemlerle koyunyününden keçe, giyecek ve hediyelik eşya üreten 80 yaşındaki Zanaatkâr Hasan Hüseyin Kondal, sektörün geleceğinin açık olduğunu ifade etti. Oğlu Gencer Kondal ve torunu Emine Kondal’a da mesleği öğreten Zanaatkâr Kondal, “Ben gelenekçiyim. Oğlum ve torunum bu kültürü uluslarötesine taşımayı başardı.” dedi.Geleneksel yöntemlerle kuzu ve koyunyününden imalâtı yapılan keçe ve kepenekte siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renk kullanıldığını ifade eden Gencer Kondal ise şunları söyledi: “Ben 1980 yılında babamın yanında çıraklığa başladım. 42 yıldır da bu alanda çalışıyorum. Şu an renk skalamız 80’e erişti. Eskiden sadece yazgı ve kepenek üretiyorduk. Şimdi çantadan giysiye kadar aklınıza gelen her alanda üretim gerçekleştiriyoruz.”Aile olarak şu an gösterimde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki yazgı, bayrak ve diğer kadim Türk geleneği parçalarının üretimini yaptıklarını belirten Emine Kondal, sektörün geleceği için çok umutlu olduğunu vurgulayarak “Bu alanda çok emeğimiz, alın terimiz ve göz nurumuz var.” dedi.GSF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç: “60 yıl önce mavi, kırmızı, siyah ve beyaz renkler kullanılıyordu. Şimdi geleneksel yöntemlerin ruhunu ve özünü bozmadan yapılan teknolojik yatırımlar ile renk skalası 80’e ulaştı. Eskiden kuzu ve koyunyününden yazgı ve kepenek yapılıyordu. Şimdi aklınıza gelebilecek her ürünün imalâtı mümkün. Üç kuşak aile keçeden üretilen elbise defilesine hazırlanıyor.” diye konuştu.Zanaatkâr Hasan Hüseyin Kondal, oğlu Gencer Kondal ve torunu Emine Kondal ile birlikte SDÜ Doğal Boya Atölyesi’nde akademisyenler, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin sorularını yanıtladı.