Isparta Valisi Aydın Baruş, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını kahramanca ortaya koyan Gazilerimizi ve Şehitlerimizin yakınlarını kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşunda ziyaret etti.Vali Baruş ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Isparta şubesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gecen ziyarette Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve diğer gazilerimizle bir süre sohbet etti.Vali Aydın Baruş ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Gazi Ali Savcı, Şehit yakınları ve kahraman gazilerimizle tek tek tanışan ve sohbet eden Vali Baruş, Devletimizin tüm birimleri ile her daim şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizin yanında olduğu mesajını yineledi.Vali Aydın Baruş’un ziyareti toplu olarak çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.