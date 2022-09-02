EYT'de detaylar ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak.

PRİM GÜN SAYISI ESAS ALINACAK

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRERSE 1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

TASLAK TAMAMLANDIĞINDA CUMHURBAŞKANI'NA ONAYA SUNULACAK

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı.O formülün detayları da ortaya çıktı.Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu.Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi.