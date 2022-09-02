Son Avrupa Şampiyonundan Anlamlı Ziyaret

Milli Halter Sporcularımızdan Fatmagül ÇEVİK, Kaymakamımız Adem Çelik’i makamında ziyaret etti.

Milli Sporcu Fatmagül ÇEVİK, “Annem ve babam Eğirdir Bağıllı Köyünden, ben de Isparta ‘da ikamet ediyorum. 7 yaşında halter sporuyla tanıştım, şu an 17 yaşındayım. Birçok kez Türkiye Şampiyonluğum var. En son yıldızlar kategorisinde Polonya’da Avrupa Şampiyonluğunu, Meksika’da Dünya ikinciliğini ve Arabistan’da Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Milli Marşımızı okutma gururunu yaşadım. Haftaya Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kampına gideceğimden, Eğirdir’li olmam dolayısı ile Eğirdir Kaymakamımızla tanışmak ve Allaha ısmarladık demek istedim”. Dedi.

Kaymakam Çelik’te Fatmagül’ü bu anlamlı ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getirerek “ülkemizi, Isparta ve Eğirdir’imizi temsil eden Milli sporcunun yolunun açık başarılarının daim olmasını gönülden istediğini” söyleyerek hediyelerle uğurladı.

