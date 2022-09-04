Isparta’nın ilk 8 ay ihracat geliri 300,5 milyon dolar

Isparta 1-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 33 milyon 885 bin 88 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Temmuz’da bu oran 38,3 milyon dolar idi. Bu veriler ışığında Ağustos’ta gerileme yaşandı.



-Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan 31’inci kenti

Isparta 1 Ocak- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 300 milyon 534 bin 96 değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu veriler ışığında Isparta Türkiye’nin en yüksek ihracatçı 31’inci kenti oldu. Geçen yıl aynı dönemde Isparta’nın ihracat geliri ise 305 milyon 103 bin 91 dolar idi. İki dönem karşılaştırıldığı an 5 milyon dolar değerinde bir gerileme söz konusu.



-Batı Akdeniz Bölgesi İhracat Atlası



Kent Ağu.’22 Sıra Oca.- Ağu.’22



Antalya 158.423,75 15 1.348.923,46

Isparta 33.885,88 31 300.534,96

Afyon 34.010,27 34 277.961,96

Burdur 24.906,86 45 187.823,65



-3 kentin Ağustos ihracat geliri 200 milyon dolar seviyesine geldi

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 199 milyon 402 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 187 milyon 444 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde 6,4; Pay (22) yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.



-Düzey 2- TR 61’de ilk 8 ayda 1.6 milyar dolar ihracat yapıldı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 739 milyon 576 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 654 bin 495 dolar idi. Değişim 5,1 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.885,88



Toplam 300.534,96

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.581,68

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Ağustos 2022 dönemi ihracatı: 33.885,88 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Ağustos 2022 dönemi ihracatı: 300.534,96 dolar

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Isparta’nın Ağustos 2021 dönemi ihracatı: 27.965,07 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Temmuz 2021 dönemi ihracatı: 305.103,91 dolar

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Isparta’nın Temmuz 2022 dönemi ihracatı: 38.314,73 dolar

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