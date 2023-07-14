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Isparta Valisi Sayın Aydın BARUŞ’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı.

Isparta Valisi Sayın Aydın BARUŞ’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı.
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Isparta Valisi Sayın Aydın BARUŞ’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı.
14.07.2023
15 Temmuz 2016’da, Devletimizin bekasını, Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Aziz Milletimizin bağımsızlık iradesini, binlerce yıldır uğrunda can verdiğimiz birlik ve beraberliğimizi yok ederek vesayet altına almak isteyen melun FETÖ terör örgütünün alçak ve kanlı bir darbe girişimi ile karşılaştık.
Düşman güçlere karşı özgürlüğünü savunması ve terörle mücadele etmesi için Milletimizin ellerine teslim ettiği uçakları, helikopterleri, tankları ve silahları alçakça davranarak kendi insanına doğrultmaktan çekinmeyen hainlerin bu saldırısı, cesareti ve mertliği ecdadından miras alan Aziz Milletimizin eşsiz direnişi ile bertaraf edilmiştir.
Türkiye’ye, yıllarca kol kanat gerdikleri terör örgütlerinin saldırılarıyla Türkiye’ye baş eğdiremeyeceğini anlayan karanlık güçler, himayesine aldıkları FETÖ terör örgütünün, aklını ve vicdanını kendilerine teslim etmiş elemanları vasıtasıyla Milletimize boyun eğdirmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın canına kast ederek Devletimizi ortadan kaldırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayarak milli irademizi yok etmek, meydanlara çıkan insanlarımızı ve ülkesinin namusunu korumak isteyen güvenlik güçlerimizi acımasızca katlederek şer amaçlarına ulaşmayı planlamış olan bu işgal güçleri halkımızın çelik iradesi karşısında zillet dolu bir yenilgiye uğramıştır.
15 Temmuz; hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, ölümü gözünde öldürmüş bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı destansı mücadele aynı zamanda büyük bir Demokrasi Zaferidir.
Türkiye Yüzyılının kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Türk Milleti, ilelebet birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edecektir. Türkiye, bağımsızlığına kast eden dâhili ve harici her türlü girişime karşı cevabını milletiyle birlikte vermeye, büyük mücadeleler sonucu, uğruna binlerce vatan evladını şehit vererek elde ettiği kazanımlarını ne pahasına olursa olsun koruyacaktır.
15 Temmuz Demokrasi Zaferi nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasında unutulmadan kalacaktır. Demokrasi ve milli irade uğrunda canından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin yüreğinde daima yaşayacaktır. Ülkemize komplo kurma peşinde olan hainler bilmelidirler ki, bu millet şanlı tarihinin her safhasında olduğu gibi destanlar yazmaya her zaman muktedir olacaktır.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, o karanlık geceyi kahramanlıklarıyla aydınlatan aziz şehitlerimize Yüce Rabbimizden sonsuz rahmet diliyor, Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

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