4 Kasım 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



En düşük memur maaşı 12.747 TL oluyor

Son 4 ayda enflasyonun yüzde 7’yi geçmesiyle emeklilerin yüzde 10.84, memurun yüzde 11.84’lük zammı netleşti. 2023’te zammın yüzde 40 olması durumunda en düşük memur maaşı 12 bin 747 liraya ulaşacak.



İzmir’de deprem

İzmir Buca'da meydana gelen 4.9'luk depremde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, depremden 64 kişinin etkilendiğini ve 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.



Putin ile bu konuda anlaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO'da konuştu. Erdoğan "Sayın Putin, 'Biz tahılı ücretsiz olarak az gelişmiş, fakir ülkelere gönderelim' dedi. Bu konuda anlaştık, mutabık kaldık." İfadelerini kullandı.



İsrail’de seçimi kazanan taraf belli oldu

İsrail'de düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu liderliğindeki sağ blok, 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağladı.



Kılıçdaroğlu’ndan skandal görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da PKK ve Abdulah Öcalan güzellemeleriyle sık sık gündeme gelen Amberin Zaman ile bir araya geldi.



TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren ve hakkında soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan gözaltına alındı.



PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yukatel Kayserispor'a 112 bin, Adana Demirspor'a 251 bin, Fenerbahçe'ye 125 bin, Konyaspor'a 56 bin, Galatasaray'a ise 100 bin TL para cezası verdi.