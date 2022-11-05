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ZEKESOFT FİRMASI EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNİ BİLGİLENDİRDİ

ZEKESOFT FİRMASI EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNİ BİLGİLENDİRDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 04.11.2022 20:34
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ZEKESOFT FİRMASI EĞİRDİR BELEDİYE  MECLİSİNİ BİLGİLENDİRDİ.
Eğirdir Belediye Meclisi Kasım 2022 birleşimleri her ay olduğu gibi hızlı başladı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün başkanlığında gerçekleşen birleşimde,  çocuklarda sınava giren öğrencilerin dikkat eksikliği ile ilgili bir program yazılımını hayata geçiren firmanın yetkilisi Aytaç Temur Eğirdir Belediye Meclisine yaptığı sunumda şunları söyledi.; ‘AHOB Bilgi Notu ve İçerik;
2000’li yıllardan itibaren özellikle telefon ve tablet kullanımı neticesinde ortaya çıkan dikkat eksikliği
ve odaklanma ile ilgili sorunlar başka problemleri de beraberinde getirmiştir. Okuma becerisinin
giderek azalması, buna bağlı olarak anlama ve muhakeme gibi temel yeteneklerin de kaybolmasına
neden olmuştur. Bu duruma çare olmak üzere bilim insanları çok ciddi projeler üretmektedir. Bu
projeler içerisinde Türkiye de ilk kez yapay zeka ile temellendirilmiş AHOB programı en etkili
yöntemlerden biri olarak tescillenmiştir. AHOB kullanımı ile;
-Dikkat eksikliğini gidermek ve maksimum düzeyde odaklanmalarını sağlamak
-Okuma becerisini geliştirerek kalıcı hale getirmek
-Eğitimi ve öğrenimi eğlenceli hale getirmek
-Özgüveni yükseltmek ve Öğrencilerin derslere daha fazla katılımlarını sağlamak
-Yeni nesil soruların daha kolay anlaşılması ve çözülmesinde ciddi başarı sağlamak
-Özellikle matematik dersini daha iyi anlayarak, matematiği sevdirmek
-Sınav başarısını %80 oranında artırmak gibi çok olumlu gelişmeler sağlanmıştır.
Bu sayede bizlerde her öğrencinin ya da çocuğumuzun
-Keyifle öğrenebileceği ‘’Gamification ‘’ tekniklerini uygulamasını sağlamak
-Gelişimlerini faklı ve özgün ölçme-değerlendirme otomasyonları ile takip etmek
-Teknolojiyi doğru kullanma bilinci oluşturarak, bağımlılık gibi sorunları ortadan kaldırmak
-En önemlisi de muhakeme yeteneğini geliştirerek okumayı ve anlamayı üst düzeye çıkarmak
AHOB yazılımı, kullanıcılara herhangi bir teknik öğretmemekte, kullanıcıların motor becerilerini
geliştirmektedir. Bu sayede, kullanım sonrası elde edilen kazanımların zamanla kaybedilmesi söz
konusu değildir. AHOB yazılımını yıllar önce kullanan öğrencilerin hâlâ aynı kazanımlara ve
becerilere sahip oldukları raporlanmıştır. Çok kısa süre içerisinde edinilen kazanım ve beceriler
gerek öğretmenler, gerek veliler ve gerekse öğrenciler tarafından belirtilmiştir.
* AHOB kısa sürede Türkiye çapında 600.000 kullanıcıya ulaşmıştır.
*Zekasoft, alanında bir ilk olup, yerli ve milli bir yazılım şirketidir. Programın veri analizlerinin
yapılması Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü başta olmak üzere birçok
üniversitemizden katkı sağlanmaktadır.
*Zekasoft bünyesinde proje bazlı yerli ve yabancı grafikerler, müzisyenler, eğitimciler, yazılımcılar
istihdam etmektedir. Ayrıca eğitim yazılımları ile ilgili olarak akademisyenlerden danışmanlık
hizmetleri almaktadır. 2014-2022 Ahob Programını Satın alan kurumlar Belediyeler : Kocaeli BB. - Samsun BB. - Bursa BB. - Niğde B. - Onikişubat B. – Fatsa B. Valilikler : Tokat Valiliği - Aksaray Valiliği - Ordu Valiliği Kaymakamlıklar : Pazaryeri K. - Kozan K. - Haymana K. - Yenişehir K. - İnegöl K. - Lapseki K. Kurumlar : İnegöl Ticaret odasıAHOB İçerik Yapay Zeka temelli Ahob; evvela öğrenciyi eğitim çağına göre ilkokul, ortaokul, lise olarak ayırır. Sonrasında, öğrencimizin sınıf seviyesine bakılmaksızın, okul seviyesine uygun özgün bir hikâye ile seviye tespitini yapar. Yapay zeka tarafından yapılan bu seviye tespitinden sonra O öğrencinin mevcut verilerine göre AHOB programı kendisini yapılandırır. Artık öğrencimizin seviyesi en ince ayrıntılarına kadar net olarak ortaya konmuştur. Ardından AHOB, öğrencimizin mevcut seviyesinden başlayarak her bir kademesinde öğrencimizi geliştirecek aşamaları, özgün hikâyeleri ve içeriklerini oluşturur. Ahob 4 aşamadan oluşur. Her aşamada 7 etkinlik vardır. Toplamda 28 etkinlik bulunmaktadır. Etkinlikler yonca yaprağı ile sembolize edilmiştir. (Gösterilmiştir)
1.Aşama her gün bir yonca yaprağı olacak şekilde 7 günden oluşmaktadır. ( 1-7. Gün ) Her Yonca Yaprağında sırasıyla özgün hikâye – göz kas egzersizleri – göz koordinasyon egzersizleri –
özgün hikâye ve oyun (ÖDÜL) bulunmaktadır. Öğrencimiz, her bir etkinliği yaklaşık 30 dakikada
tamamlar ve kapatır. 2.Aşama her gün bir yonca yaprağı olacak şekilde 7 günden oluşmaktadır.( 8-14 Gün ) Her Yonca Yaprağında sırasıyla özgün hikâye – göz kas egzersizleri – göz koordinasyon egzersizleri – ritmik okuma (cümle cümle) – ritmik okuma (kelime kelime) – özgün hikâye ve oyun (ÖDÜL) yaklaşık 35 dakikada tamamlar ve kapatır. 3.Aşama her gün bir yonca yaprağı olacak şekilde 7 günden oluşmaktadır.( 15-21 Gün ) Her Yonca Yaprağında sırasıyla özgün hikâye – göz kas egzersizleri – göz koordinasyon egzersizleri – ritmik okuma (cümle cümle) – ritmik okuma (kelime kelime) – harf eksiltme hikâyeleri – özgün hikâye – oyun (ÖDÜL) yaklaşık 35 dakikada tamamlar ve kapatır.
4.Aşama her gün bir yonca yaprağı olacak şekilde 7 günden oluşmaktadır.( 22-28 Gün )
Her Yonca Yaprağında sırasıyla özgün hikâye – göz kas egszersizleri – göz koordinasyon egzersizleri –
ritmik okuma (cümle cümle) – ritmik okuma (kelime kelime) – harf eksiltme hikâyeleri – karışık
kelime hikâyeleri – özgün hikâye – oyun (ÖDÜL) yaklaşık 40 dakikada tamamlar ve kapatır.
Öğrencimiz tüm aşamaları bitirdiğinde 119 adet özgün hikâyeyi tam anlayarak okumuş olur.
Sistemde 500 e yakın özgün hikâye mevcuttur. Yapay Zeka öğrencimizden doğru ve yanlış gibi sorduğu soruların %70 ini doğru cevaplamasını ister. Öğrencimiz soruları cevaplayamaz ise ( %70) kırmızı kart ile cezalandırır (uyarır) ve farklı bir özgün hikâye ile tekrar ettirir. %70 oranında doğru cevabı verince devam eder ama kırmızısını düzeltmesi için mutlaka 28 dersi bitirmesini ister. Tekrar baştan başlayıp cezalı duruma düştüğü yerleri bahar yeşiline dönüştürmesine imkân sağlar.
Yapay Zeka alıştırmalar bölümünde de çocukların mutlaka haftada 3-4 defa kendisinin nesne sayısı
ve süresini belirleyerek oynamasını ister. Çünkü bedenimize verdiğimiz önemi ve onun için yaptığımız kas ve egzersiz çalışmalarını gözlerimize de yapmamızı önerir. AHOB’la başarıyı yakala… AHOB’la dersler daha keyifli.’ dedi.
Eğirdir Belediye Meclisinin diğer bir konuğu Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selim Sözer’de belediye meclisini okul ile ilgili bilgilendirdi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök misafirlere katılımlarından ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.
Eğirdir Belediye Meclisinin gündeminde bulunan diğer maddelerin görüşülmesi ile meclis toplantısı birleşimleri devam ediyor.
 
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