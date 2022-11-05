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“Eğirdir Gölü Bizim Canımız, Canımızı Nasıl Koruyorsak Gölümüzü de Öyle Koruyalım”

“Eğirdir Gölü Bizim Canımız, Canımızı Nasıl Koruyorsak Gölümüzü de Öyle Koruyalım”
ISPARTA
G.Tarihi: 04.11.2022 20:34
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Hayatımızın vazgeçilmezi olan yaşam kaynağımız Su. İnsanoğlu ve diğer canlılar su olmadan yaşamını devam ettiremez, sağlıklı ve temiz suya hepimizin ihtiyacı var. Dünyamızda tatlı su kaynakları giderek azalmakta ve temiz içme suyuna ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmakta. Bölgemizin en büyük su kaynağı olan Eğirdir Gölü de gün geçtikçe azalıyor ve çevre kirliliğine maruz kalıyor.

Eğirdir Gölü’nde bu konuya dikkat çekmek için öğrencilerle “Bana El Ver Susuz Kalma” sloganıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı. Vali Aydın Baruş da bu anlamlı etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte çöp topladı. Eğirdir Rüyapark mevkiinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Vali Baruş tasarruflu su kullanımı ve çevreyi koruma konularında öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek öğrencilerden ebeveynlerini ve büyüklerini su tasarrufu konusunda dikkatli davranmaya davet etmelerini istedi.
Eğirdir Gölü’nde gün geçtikçe azalan su seviyesiyle ve suyu daha tasarruflu kullanmayla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Vali Baruş, göldeki suyu korumak için alınacak önlemler hakkında da bilgi vererek tüm vatandaşları Eğirdir Gölü’nü korumaya davet etti.

“Eğirdir Gölü Bizim Canımız, Canımızı Nasıl Koruyorsak Gölümüzü de Öyle Koruyalım”
Vali Baruş “Bugün dünya su kaynaklarının sadece ve sadece yüzde 2 buçuğu tatlı su kaynağı, yani kalan kısmı denizler, tuzlu su. Bu yüzde 2 buçukluk kaynağı çok iyi, iktisatlı ve  bilinçli kullanmamız gerekiyor. Eğirdir Gölü Isparta ve çevresindeki ilçeler için anlamı çok büyük olan bir su kaynağı. Bu gölden şu anda yaklaşık 35 Bin hektarlık bir sulama sahası yararlanıyor. Eğirdir Gölü’nden su kaybımız yıllık 500 milyon metreküp. Bu kaybın yaklaşık 150 milyon metreküpü içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılıyor. Kalan yaklaşık 350 milyon metreküplük kayıp kısım ise maalesef iklimdeki kuraklaşma nedeniyle, hızlı sıcaklık artışı nedeniyle buhar yoluyla kayboluyor. Gölümüzün kaybettiği su kaynağını yerine koymamız gerekiyor. Suyun ekonomik kullanımıyla ilgili kamuoyunun, Eğirdir halkının, çevre ilçelerimizin,  Gelendost’un Senirkent’in dikkatini çekmek istiyoruz. Tarımsal sulamada kullandığımız suyu lütfen israf etmeyelim. İsraf ettiğimiz takdirde hem toprağımız çoraklaşıyor hem bitki verimimiz azalıyor, kâr ettik derken zarara uğruyoruz. Onun için damla sulama sistemlerine bir an önce geçelim. Önümüzdeki yıllarda öyle bir durumla karşılaşabiliriz ki artık sulama imkanımız da kalmaz. O zaman pişmanlık fayda etmez. Şimdiden damla sulama sistemlerine geçelim. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün 4 sulama sahasında damla sulama sistemine geçilmesiyle ilgili çalışmaları var. Senirkent ve Atabey ovalarında çalışmalar devam ediyor. Gelendost ve Hoyran ovalarında ise önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda damla sulama sistemi belki artık zorunlu hale gelecek. Bu göl bizim canımız, canımızı nasıl koruyorsak gölümüzü de öyle koruyalım” şeklinde konuştu.
Ardından öğrencilerle birlikte çevre temizliği yapan Vali Baruş göl kenarında uzunca bir süre çöp topladı.
Etkinliğe katılan öğrenciler doğayı ve çevreyi koruma adına böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

Etkinlik, öğrencilere ikramda bulunulmasıyla sona erdi.
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından düzenlenen etkinliğe Eğirdir Kaymakam Vekili Yunus Emre Akpınar, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gelendost Belediye Başkanı ve EKOBİR Başkanı Mehmet Sezgin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
 
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