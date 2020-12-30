Isparta Belediyesi, her hafta Cuma günü Y. Şehitler Mahallesinde kurulan ‘Cuma Pazarı’nı 1 Ocak Cuma Günü uygulanacak ‘Sokağa çıkma yasağı’ nedeniyle 31 Aralık Perşembe gününe aldı.



Isparta’da önemli Halk Pazarı Kararı alındı. Bildiğimiz üzere, artan Koronavirüs vaka sayıları doğrultusunda geri getirilen kısıtlamalar, en fazla esnaf ve pazarcılar etkiledi.

CUMA PAZARI

PERŞEMBE’YE ALINDI

Bu doğrultuda; Isparta Belediyesi tarafından bugün alınan kararla, her hafta Cuma günü Y. Şehitler Mahallesinde kurulan Cuma Pazarı, pandemi kısıtlamaları doğrultusunda getirilen hafta sonu yasaklarından dolayı vatandaşların ve pazarcı esnafının mağdur olmamaları adına, satış günleri değiştirildi ve buna göre, Cuma Pazarı 1 Ocak Cuma Günü uygulanacak ‘Sokağa çıkma yasağı’ nedeniyle bir gün önceye yani 31 Aralık Perşembe gününe alındı.