*EĞİRDİR 1. ELMA HASADI FESTİVALİNE MUHTEŞEM FİNAL

Eğirdir’de 1. cisi düzenlenen ‘Eğirdir 1. Elma Hasadı Festivali’ son gecesinde sanatçılar Ömer Danış, Osman Öztekin, Deniz Er ve Tuğba Yücel konseriyle muhteşem bir şekilde noktalandı. Ünlü sanatçı Ömer Danış’ın sahneye çıktığı sırada havi fişek gösterileri görülmeye değerdi.Program sonunda konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ; ‘Değerli kardeşlerim. Bugün belki Eğirdir tarihine bir gezinti yaptık bu programla. 1952’li yıllarda Boğaz Vadisi'nin bataklıktan kurtulmasıyla yine değerli büyüğümüz rahmetli Halil Üstün'ün meslekten biri olması, tarım sektöründen biri olması da tarım sektörüne gerçekten hayatını adamış olması o gün bin dokuz yüz elli beşlerden, altmışlara kadar çok büyük fedakarlıkla bölgemizde elma tarımının yapılmasına öncülük etmesi, fedakarlık yapması sonucu bugünlere geldik ve şu anda yılda altmış bir bin dekarlık alanda dört yüz elli bin ton elma üretiyoruz. Eğirdir’de kurulan ilk elma bahçesine gittik orada hatırladık. Ve hasat dönemini sayın valimizin de katılımını başlatmış olduk. Akabinde sektörün gelişmesine katkı sağlayan ve ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimiz ve atalarımız için burada bir mevlid-i şerif okundu ve onlara dua ettik. Ancak dedik ki bugünlere kolay gelinmedi. Atalarımız çok büyük emeklerle bizleri bugünlere getirmişler. Devletimiz sektörün gelişmesinde çok ciddi yatırımlar yapmış ki Eğirdir Türkiye'de tarım sektöründe yapılan en büyük paylarını almış bir ilçemizdir. Biz bugüne kadar sektörün gelişmesinde emek veren, destek sağlayan tüm devlet büyüklerimizi buradan tekrar hatırlıyoruz.