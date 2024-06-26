Gram Altında ‘Kazan Dibi’ Haftası: Nefes Alamayacaksınız

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için ‘kazan dibi’ haftasına dikkat çekti. Memiş, gram altın ve ons altına ilişkin önemli uyarılarda bulundu ve temmuz ayında beklediği öngörülerini açıkladı.

Borsa ve Döviz Piyasaları

Memiş, Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadede 11-12 bin puan seviyelerini beklediğini, endeksin artışına rağmen senetlerin artmamasının kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Dolar kurunda 40-45 bandına kadar yükseliş beklentisini koruyan Memiş, Euro/dolar paritesinin ise yatay seyrettiğini ifade etti. Euro'nun beklenen performansı göstermediğini ve 1.08 üzerinde kalıcı olamaması durumunda Euro'yu altın veya gümüşle takas etmeyi düşünebileceğini belirtti.

Altın Piyasası

Memiş’in ons altın için yılın son destek seviyesinin 2 bin 280 dolar olduğunu ve bu seviyenin hafta sonuna kadar görülebileceğini belirtti. Gram altında ise 2 bin 450 – 2 bin 500 TL aralığını kısa vadede beklediğini ve temmuz ayında altın fiyatlarının yükseleceğini öngördüğünü söyledi. Ons altında 2 bin 600 dolar ve gram altında 2 bin 700 TL ilk hedef olarak belirtilirken, devamında ons altının 3 bin dolar, gram altının ise 3 bin-3 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceği tahmininde bulundu.

İslam Memiş, haziran ayının son haftasında ‘kazan dibi’ olayının gerçekleşebileceğini ve bu tarihten sonra altının yolculuğunun başlayacağını ifade etti. Temmuz ayı itibarıyla altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini ve sessizce bekleyen yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtti.