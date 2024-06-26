Yargıtay’dan Emsal Karar: Maaş Ayrımı Yapan İşverenler İçin Önemli Uyarı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde maaş ayrımı yapılması konusunda önemli bir emsal karara imza attı. Yargıtay, kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş farkı yaratarak ayrımcılık yapan işverenlerin tazminat ödemek zorunda kalacağına hükmetti. Bu kararla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları, ayrımcılığa uğrayan çalışanın alabileceği tazminat tutarını hesapladı.

Eşitlik İlkesine Aykırılık Cezaya Tabii

Avukat Songül Demir, aynı işi yaptığı halde düşük maaş alan kadın çalışanların, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği emsal karar doğrultusunda işverenden ayrımcılık tazminatı alabileceğini belirtti. İş Kanunu’nun 5. maddesine göre işverenlerin eşit davranma ve işçiyi gözetme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranan işverenler, 4 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Mağdur Taraf İş Sözleşmesini Feshedebilir

Demir, farklı ücret uygulamasına tabi tutulan çalışanların haklı bir şekilde iş sözleşmesini feshedebileceğini ve ayrımcılık tazminatını talep edebileceğini ifade etti. İlgili kanun maddesi sadece kadın çalışanları korumamakta, erkek çalışanların da aynı mağduriyeti yaşaması durumunda fesih ve tazminat hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Bu karar, iş yerinde eşitlik ilkesine uygun davranmayan işverenler için önemli bir uyarı niteliğindedir.