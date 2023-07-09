Göller Ekspresi Bilet Fiyatlarına Yeni Zam: Ulaşımda Maliyetler Artıyor

2023 Göller Ekspresi bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tam bilet fiyatı: 219₺

Genç (13-26 yaş) bilet fiyatı: 187₺

Öğretmen bilet fiyatı: 187₺

60 – 64 yaş yüzde 15 indirimli bilet fiyatı: 187₺

65 yaş ve üzeri yüzde 50 indirimli bilet fiyatı: 110₺

TSK personeli bilet fiyatı: 187₺

TCDD personel bilet fiyatı: 176₺

Basın personeli bilet fiyatı: 187₺

Çocuk (7-12 yaş arası) bilet fiyatı: 110₺

Isparta – İzmir arasında hizmet veren Göller Ekspresi'nde bilet fiyatlarına bir zam daha geldi. Tam Bilet fiyatının 186 liradan 219 liraya yükselmesiyle birlikte, seyahat maliyetleri daha da artıyor. Ulaşım sektöründe yaşanan zam dalgası, vatandaşların bütçelerini zorlarken, yolculuk yapmak isteyenler alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalabilir. Özellikle düşük gelirli bireyler için bu zam, ulaşımın erişilebilirliğini zorlaştırabilir. Ulaşım sektöründe artan maliyetler, genel ekonomik durumu da yansıtırken, vatandaşlar bilet fiyatlarındaki bu yükselişe tepki gösteriyor.