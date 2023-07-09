Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Bu takvim doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklara başlanacak. İlk ders zili ise heyecanla beklenen 11 Eylül 2023 Pazartesi günü çalacak.Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. Bu süre içinde öğrenciler, derslerine odaklanacak ve bilgi birikimlerini artıracaklar. Ancak, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgesi illerindeki resmi ve özel okullarda öğrenme kayıplarının giderilmesi için özel bir program uygulanacak. Bu program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte yürütülecek.Öğrencilerin okula uyum sürecine destek olmak amacıyla, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu eğitimler, yeni öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinliklerle dolu olacak.Eğitim sürecinde dinlenme ve enerji toplama zamanları da göz önünde bulunduruldu. Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacak.İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemde de öğrenciler, derslerine devam edecek ve bilgi birikimlerini geliştirecekler. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırma, akademik ve mesleki gelişimlerine destek sağlama amacıyla gerçekleştirilecek.MEB tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler, yeni bir eğitim dönemine başlayacak ve bilgi dolu bir öğrenme yolculuğuna adım atacaklar.