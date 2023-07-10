Bucak'ta Tarım Arazisi Alevlere Teslim: 800 Dekar Küle Döndü

Burdur'un Bucak ilçesinde, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın, tarım arazisini kül ederek büyük bir felakete dönüştürdü. Üzümlübel köyünde meydana gelen yangına hızla müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, traktörlerle birlikte yoğun bir çaba sarf etti. Ancak ne yazık ki, 800 dekarlık ekili arazi küle dönüşerek tarım faaliyetlerinin büyük bir kayba uğramasına neden oldu. Yangın, çevrede derin bir üzüntü ve dikkatleri yangın önlemleri konusunda bir kez daha artırdı.