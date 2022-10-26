2022 Yılının dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda Isparta il genelinde gerçekleştirilen ve planlanan kamu yatırımları ile sektörel gelişmeler değerlendirilerek, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.Toplantı başlangıcında konuşan Vali Baruş, “İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2022 yılı ilk 9 ayında İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir. Yapacağımız bu toplantının İlimiz, Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yararlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Ardından Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerin İl Yatırım Takip Sistemine girdikleri verilere göre 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle, dokuz aylık dönemde yapılan çalışmalarla ilgili rakamları paylaşan Vali Baruş “2022 yılı ilk 9 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 7.863.365.830 TL olan 973 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 1.242.489.690 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 673.618.790 TL’si harcanarak %54 parasal gerçekleşme, %60 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.Ardından yatırımcı kuruluşlar tek tek söz alarak kurumlarının gerçekleştirdikleri ve planladıkları yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirerek koordinasyonu gerektiren konularda görüş alış verişinde bulundular.