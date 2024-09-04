Kilosu 800 TL’den Satılıyor: Bozcaada’nın Özgün Balı Yurdun Dört Bir Yanına Gönderilecek

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Türkiye'nin en özgün bal arısı genotipi olan "Efe Arısı" tarafından üretilen mor kekik balının ilk hasadı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Tarımsal Enstitüsü ve özel bir firmanın iş birliğiyle düzenlenen "Bozcaada Bal Hasadı Şenliği" büyük ilgi gördü.

Bozcaada’nın İzole Yapısı Avantaj Sağlıyor

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, şenlikte yaptığı konuşmada, genetik kaynakların korunmasının önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Bozcaada’nın izole yapısının, "Efe Arısı"nın genetik özelliklerini korumada büyük avantaj sağladığını vurgulayan Çakal, bu bölgedeki AR-GE çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Arıcılıkta Dünyada İlk Üçte

Türkiye’nin arıcılıkta dünya sıralamasında ilk üçte yer aldığını, bal üretiminde ise ikinci sırada olduğunu belirten Çakal, arı ürünlerinin verimliliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için önemli AR-GE çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Efe Arısı’nın Önemli Bir Geçmişi Var

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Mustafa Köseoğlu, "Efe Arısı"nın 2008 yılında başlatılan Ülkesel Arıcılık Projesi kapsamında çalışıldığını belirtti. İlk olarak İzmir açıklarındaki Eşek Adası'nda yapılan çalışmalar sonucunda 2013 yılında damızlık üretim izni alındığını ve 2019 yılında arının tescil edildiğini söyledi. Bozcaada'nın seçilmesinin, arının genetik özelliklerinin sağlıklı bir şekilde korunmasını sağladığını vurgulayan Köseoğlu, burada yürütülen çalışmalarla "Efe Arısı"nın adaya özgü genetik özelliklerinin geliştirildiğini ekledi.

Bozcaada Balının Farkı ve Önemi

Şenliğin asıl amacının Bozcaada'nın doğal florası ve "Efe Arısı" hakkında farkındalık yaratmak olduğunu belirten Köseoğlu, "Efe Arısı"nın bal verimi ve kuluçka performansı açısından diğer bölgelerdeki arılara göre üstün olduğunu ifade etti. Hasat edilen balın kilosu 800 TL’den satışa sunulacak ve yurdun dört bir yanına gönderilecek.

Program, arıcı kıyafetleriyle yapılan bal hasadıyla son buldu. Bozcaada’nın bu özel balı, hem lezzeti hem de üretim süreciyle dikkat çekiyor.



