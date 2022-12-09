Fakültemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Genel Kurulu Yapıldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Genel Kurulu fakülte konferans salonunda gerçekleştirildi. Akademik kurula Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK ve Fakültemiz öğretim elemanları katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Fakülte öğrencilerimiz tarafından küçük bir müzik dinletisi sunuldu.

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Oğuz ÇOBAN, Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gürcan GÜLER ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR tarafından akademik personel sayısı, lisans ve lisansüstü mevcut ve mezun öğrenci sayıları, bilimsel yayın ve proje faaliyetleri, işletmede mesleki eğitim protokolleri vb. hususlarda bölümlerin genel tanıtımı ile önümüzdeki döneme ilişkin amaç-hedefleri sunulmuştur.

Dekanımız Prof. Dr. Hasan ALKAN konuşmasında kontenjan doluluk oranları, öğrencilerin tercih sıralamaları, TÜBİTAK projeleri, işletmelerde mesleki eğitim (7+1) başta olmak üzere öğrencilere sunulan her türlü olanaklar, vb. birçok ölçüt bakımından fakültemizin “Türkiye’de lider ve Dünyada saygın bir fakülte” vizyonuna yakışır bir konumda olduğunu ve bu yıl 51 binden öğrenci alarak önümüzdeki yıllar için gözünü daha da yükseklere diktiğini vurgulamıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli ve başarılı çalışmalarına değinerek bizleri onore etmiştir. Konuşmasında fakültemizin özellikle TÜBİTAK tarafından desteklenen başarılı projeleri, toplumsal katkı sağlayan faaliyetleri, akademik teşvikte ön sıralarda yer alması gibi hususlar öne çıkmıştır. Akademisyenlerimizce dile getirilen hususlar cevaplandıktan sonra yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını dilek ve temennileri ile toplantının akademik kısmı tamamlanmıştır.

Toplantı sonrasında akademik ve idari personelimize ikramlarda bulunulmuş ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirilmiştir.