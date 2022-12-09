Şehadetleri Aralık ayına denk gelen Ispartalı aziz şehitlerimiz; Durmuş Öcal, Alican Bülbül, Veysel Dönmez ve Yaşar Çelik ile tüm şehitlerimiz Garnizon Şehitliği’ndeki kabirleri başında dualarla anıldı.

Anma törenine aziz şehitlerimizin yakınları başta olmak üzere Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutan Albay Mustafa Kahraman, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kahraman gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulmasıyla başlayan anma töreni tüm şehitlerimize dua edilmesiyle devam etti. Ardından Vali Baruş, evlatlarının kabirlerinde bekleyen ailelerin yanına giderek ailelere taziye dileklerini yineledi, şehitlerimizin kabri başında dua etti.