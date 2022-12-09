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Isparta Ticaret Borsası üyeleri ile buluştu

Isparta Ticaret Borsası üyeleri ile buluştu
ISPARTA
G.Tarihi: 08.12.2022 21:44
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Isparta Ticaret Borsası, bölgenin sorunlarını ve taleplerini dinleme amacıyla üyeleriyle buluşma programını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı.
Üçüncüsü Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen üyelerle istişare toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüdai Şahin, Meclis Başkanımız Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Bayındır, Meclis Üyemiz Kadir Köklü, Genel Sekreterimiz Ali Koyak ve Eğirdir bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimiz katılım sağladı.
Ticaret ve ihracata katkı sağlamak için üyelerimizle birebir temas ettiklerini belirten Başkan Şahin, Borsamız faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Başkan Hüdai Şahin sözlerinde, “Isparta Ticaret Borsası olarak üyelerimizle birlikte hareket etmek istiyoruz. Varsa sorun birlikte çözeceğiz. Talep ve önerilerinizi dinlemek için buradayız. Ürünlerimizi daha iyi şartlarda ve değerinde satabilmek için pazar araştırma çalışmalarına başladık. Üyelerimiz pazarda sıkıntı yaşamasın istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
İstişare toplantımız, karşılıklı yapılan fikir alışverişin ardından son buldu.
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