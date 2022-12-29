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EYT'lilere çifte gelir: 10 bin TL'yi bulabilir

EYT'lilere çifte gelir: 10 bin TL'yi bulabilir
ISPARTA
G.Tarihi: 29.12.2022 18:19
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EYT'lilere çifte gelir: 10 bin TL'yi bulabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde düğüm çözüldü. Şimdi detaylar merak ediliyor. EYT'liler için bir güzel haber de promosyon tarafında. İşte alınabilecek promosyon tutarları…

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için şimdi de maaş ve emekli promosyonu heyecanı yaşanıyor.
 EYT'liler tazminatın yanı sıra seçecekleri banka üzerinden promosyon da alarak, çifte ödeme alabilir.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

EYT'LİLERE PROMOSYON NASIL OLACAK?
Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.


Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.


Habere göre, Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.


BANKALAR TUTARLARI GÜNCELLEDİ
Emekli promosyon kampanyaları Temmuz zammı sonrası ay ay yenilendi. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. 


Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

"10 BİN TL'Yİ BULABİLİR"
Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. 
Bu rakam sonrası ağustosta bankalar arası rekabet hızlandı ve emekli promosyon tutarları 10 katına varana kadar arttı. 

Emekli ve memur Ocak 2023 zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
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