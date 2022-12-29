ITSO’dan birliktelik yemeği



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri akşam yemeğinde bir araya geldi. 2023 yılının daha mutlu ve güzel geçmesi temennisinde bulunan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “Yeni yılda hep birlikte çalışarak, güç birliği oluşturarak Isparta’mızda güzel çalışmalara imza atacağız.” dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şakir Uygun ve Hüseyin Dede, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel ile ITSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyeleri katıldı. Ayrıca ITSO Eski Başkanları Mustafa Tutar, Hasan Hüseyin Kaçıkoç ve Eyüp Avcılar’ın da katıldığı yemekte birliktelik mesajları verildi.Burada bir konuşma yapan ITSO Başkanı Metin Çelik, “2023, inşallah daha güzel ve daha mutlu olduğumuz, ekonomimizin canlandığı, krizlerin geçtiği bir yıl olur. Isparta’mız için hep birlikte çalışarak, güç birliği oluşturarak güzel çalışmaları gerçekleştirme yolunda birbirimize destek olarak yaşadığımız şehrimize bir vefa borcu olarak görevlerimizi yapmamız gerekiyor. Yeni yılda da ‘birlikten kuvvet doğar’ sözünden hareketle güzel gelişmelere vesile olacağımıza inanıyorum. 2023 yılının hepimize hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader ise, organizasyonun gerçekleşmesinde maddi desteğini esirgemeyen Başkan Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, “2023 inşallah hepimize sağlık, huzur ve bereket getirir.” ifadesine yer verdi.ITSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin tek tek sahneye davet edildiği organizasyonda; 13-23 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa 3.’lüğü, 17-24 Aralık tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında da Türkiye Şampiyonu olan Isparta’mızın gururu Milli Boksör Nurullah Oyan’a da çeyrek altın ve para ödülü verildi.