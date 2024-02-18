EYT'liler Dikkat: Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Yeni Kritik Detay Ortaya Çıktı!



"Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) Yeni Uyarı: 1261 Günü Aşmayın!"

Geçtiğimiz yıl çözülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu, birçok kişi için çözüme kavuştu. Ancak, emeklilik hayali kuran vatandaşları bekleyen yeni bir detay ortaya çıktı. EYT'li olanlar, eksik prim durumlarını askerlik veya doğum borçlanması yaparak kapatmaya çalışıyor. Ancak, isteğe bağlı olarak prim ödemesi yapacak olanların 1261 günü aşmamaları gerekiyor. Bu şartı karşılamayanlar, Bağ-Kur şartlarına göre emekli olma hakkını kaybedebilirler. Emeklilik için başvuruda bulunacak vatandaşlar, 31 Mart'a kadar işlemlerini tamamlamalı ve bayram ikramiyesinden yararlanmak için bu tarihi göz önünde bulundurmalıdır."**