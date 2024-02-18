Bunu Yapan Ev Sahibine Büyük Para Cezası

Bekara Ev Vermeyen Ev Sahibine TİHEK'ten Ayrımcılık Cezası: 5,958 TL"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara'da bir ev sahibinin bekara ev kiralamamak için attığı adımların ayrımcılık olduğunu tespit ederek, ev sahibine 5,958 TL idari para cezası kesti. İddiaları değerlendiren TİHEK, bu tür ayrımcılık durumlarında uygulanacak cezanın 90 bin TL'ye kadar çıkabileceğini hatırlattı.



Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, ev sahibine "ayrımcılık yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 TL idari para cezası kesti.

CEZALAR 90 BİN TL’YE ULAŞABİLİR

TİHEK, bu gibi durumlarda ‘ayrımcılık yasağının’ ihlal kararı alırsa, ihlali yapan kişiye 90 bin TL’ye kadar para cezası kesilebiliyor.



