"Emekliler İsyan Bayrağını Çekti: Banka veznelerinde Yapılan İşlemlere Sınırlama Getirildi!"

Bankalar, yoğunluğu azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenleme yaparak, veznelerdeki para yatırma ve çekme işlemlerine sınırlama getirdi. Artık banka veznelerinden 20 bin TL altındaki miktarların yatırılması ve çekilmesi mümkün olmayacak. Bu değişiklik, özellikle ATM kullanmayı tercih etmeyen veya bilmeyen emekliler arasında tepkilere neden oldu.**