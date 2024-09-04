Eylül Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu: Yüzde 64,91

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri, Eylül ayı kira artış oranını da netleştirdi. Ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir gündem maddesi olan kira artışları, bu yıl enflasyon oranlarına göre hesaplanmaya devam ediyor.

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Eylül ayı kira artış oranı, 2024 yılı Temmuz ayında sona eren yüzde 25'lik zam sınırlaması nedeniyle, 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirleniyor. Bu çerçevede, Eylül ayında kira artış oranı yüzde 64,91 olarak uygulanacak.

Kira Artış Örneği

Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olarak belirlenmesiyle, kira bedellerinde bu oran üzerinden bir artış yapılacak. Örneğin, mevcut kira bedeli 19 bin TL olan bir konutta, Eylül ayında yapılacak artışla yeni kira bedeli 31 bin 333 TL olacak. Bu hesaplama, mevcut kira bedelinin yüzde 64,91 oranında artırılmasıyla elde ediliyor.

Geçmiş Sınırlamalar ve Yeni Düzenlemeler

Temmuz 2024 itibarıyla, kira artışında uygulanan yüzde 25'lik sınır kalktı ve bu tarihten itibaren kira artışları TÜFE oranına göre hesaplanmaya başlandı. Önceki yıllarda uygulanan yüzde 25'lik sınırlama, kiracıların kira bedellerini daha az bir oranla artırmalarına olanak sağlıyordu.

Gelecek Öngörüleri

Ağustos ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon oranının bir önceki ay yüzde 61,78’den yüzde 52,20’ye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomistler 2024 yılı sonu için enflasyon beklentisini yüzde 42,84 olarak öngörüyor. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 3,23 artış göstermişti.