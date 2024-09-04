PTT'den Her Sabah İndirim: Yüzde 20 Kampanya Başladı

Haber Metni:

PTT A.Ş., kargo gönderimlerinde ekonomik avantajlar sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya, milyonlarca kişiyi kapsayacak şekilde tasarlandı ve hafta içi her gün sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında geçerli olacak.

İndirim Detayları

Kampanya kapsamında, belirtilen saat diliminde yapılan kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. İndirim, bireysel müşteriler için geçerli olup, günlük 5 adede kadar yurt içi gönderilerde kullanılabilecek. İndirim, standart kargo ve adres teslim gönderileri için geçerli olacak.

Nasıl Yararlanılır?

İndirimden faydalanmak isteyenler, sabah 09.00-12.00 saatleri arasında PTT şubelerini ziyaret ederek gönderilerini daha uygun fiyatlarla gönderebilecekler. Kampanya hakkında daha fazla bilgiye www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yeni kampanya, kargo gönderimlerini daha ekonomik hale getirerek vatandaşlara önemli bir tasarruf fırsatı sunuyor.