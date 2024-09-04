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e-Devlet’te Yeni Hizmet: Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) Artık Erişilebilir

e-Devlet’te Yeni Hizmet: Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) Artık Erişilebilir
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e-Devlet’te Yeni Hizmet: Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) Artık Erişilebilir

Haber Metni:
e-Devlet Kapısı'na yeni bir hizmet eklendi: Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS). Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirilen bu sistem, artık e-Devlet üzerinden kullanılabilir hale geldi.

Yeni Kolaylıklar Sunuyor

KOLAS, kullanıcıların farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekrandan sorgulamalarına olanak tanıyor. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, telefon numarası, e-posta adresi veya TC kimlik numarası gibi bilgileri kullanarak banka hesaplarını eşleştirebilir ve bu bilgileri ödemelerde kullanabilirler. Böylece, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan para gönderme veya ödeme yapma işlemleri daha pratik hale geliyor.

Nasıl Kullanılır?

Yeni hizmet, e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar, "Kolay Adres Sorgulama" başlığı altında arama yaparak bu hizmetten faydalanabilirler. Tüm kolay adres bilgileri, çeşitli banka ve elektronik para kuruluşlarında tanımlı olan hesap bilgileriyle tek bir ekrandan kontrol edilebilir.

Amaç ve Faydalar

Kolay Adres Sorgulama hizmetinin amacı, vatandaşlara bankalararası işlemlerde daha hızlı ve kolay erişim sunmak olarak belirtiliyor. Bu sistem, özellikle para transferleri ve ödemelerde pratiklik sağlayarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

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e-Devlet’te Yeni Hizmet: Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) Artık Erişilebilir
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