Evlilik Kredisinin Ayrıntıları ve Yaş Sınırı Belli Oldu

Yeni evlenen genç çiftlere verilecek olan evlilik kredisinin ayrıntıları ve yaş sınırı belirlendi. İşte bu krediye dair önemli detaylar:

Evlilik kredisi, ilk defa evlenen çiftlere yönelik olarak sunulacak ve 18-25 yaş arasındaki genç çiftler bu krediden yararlanabilecek.

Kredinin miktarı 150 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Evlilik kredisinde ödeme koşulları şu şekilde olacak: Çiftlere 2 yıl geri ödemesiz dönem sunulacak ve geri ödeme 48 ay vadeli ve faizsiz olarak gerçekleştirilecek.

Aile ve Gençlik Bankası adı altında sunulan bu kredi desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen bir programın parçasıdır. Çeşitli seçim vaatlerini yerine getirmek amacıyla AK Parti tarafından oluşturulan bu banka, gençlere ve ailelere yönelik bir dizi maddi destek sağlayacaktır.

Banka'nın finansmanı için Karadeniz bölgesindeki gaz ve petrol kuyularının yanı sıra yer altı madenlerinden elde edilen gelirler kullanılacaktır. Bu kaynaklar, bankanın çalışmalarını finanse etmek amacıyla kullanılacak.

Şu an için uygulama, pilot bölge olarak 6 Şubat depremi sonrasında etkilenen 11 ilde başlatılacak. İlerleyen dönemde programın genişletilmesi ve daha fazla genç çiftin yararlanmasına olanak sağlanması planlanmaktadır.

Evlilik kredisinin, genç çiftlere ekonomik bir destek sağlayarak yeni bir yaşamın ilk adımlarını atmalarına yardımcı olması amaçlanmaktadır. Krediye başvuru yapmak için gerekli şartlar ve prosedürler daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacaktır.