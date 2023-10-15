Akaryakıta Yeni Zam Haberi Geldi: Motorine Zam Geliyor

16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren motorin fiyatlarına zam yapılacağı duyuruldu. İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesi nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi, akaryakıt fiyatlarında artışa neden oldu. İşte yeni fiyatlar ve bazı şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

Motorinin litre fiyatına 16 Ekim Pazartesi gecesi itibaren 2 TL 23 kuruş zam yapılacak. Yeni zamlı fiyatlar İstanbul'da yaklaşık olarak 39,58 TL, Ankara'da 40,16 TL ve İzmir'de 40,34 TL seviyelerine yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise pazartesi günü bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da benzin litre fiyatı 33,64 TL, Ankara'da 34,27 TL ve İzmir'de 34,38 TL seviyelerinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir.

Brent petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 5,7 artarak 90 doları aştı. Bu nedenle petrol fiyatlarının yükselmesi, akaryakıt fiyatlarında artışlara yol açmış gibi görünüyor. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarına, döviz kurlarına, vergilere ve diğer faktörlere bağlı olarak düzenli olarak güncellenmektedir.