Evlenecek Çiftleri Sarsan Haber: Düğün Yapmanın Maliyeti Belli Oldu

Düğün sezonu başlarken, evlilik planları yapan çiftleri kara kara düşündürecek haberler de beraberinde geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte düğün sezonu açıldı, ancak yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle evlenmek her zamankinden daha zor hale geldi. İşte evlenmenin maliyeti...

Maliyetler İkiye Katlandı

Geçtiğimiz yıla kıyasla düğün yapmanın maliyeti neredeyse iki katına çıktı. Düğün salonu, gelinlik, beyaz eşya ve mobilya derken, evlenmenin toplam maliyeti 1 milyon TL'yi buluyor. Davetiye, çeyiz, altın, beyaz eşya ve mobilya gibi saymakla bitmeyen masraflar, evlenecek çiftlerin ceplerini yakıyor.

A'dan Z'ye Yüksek Maliyetler

Her şeyin dört dörtlük olmasını isteyen çiftler, artan maliyetler nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Düğün yapmak artık 1 milyon TL'yi buluyor ve hatta bazı durumlarda bu rakamı da aşıyor. Uygun fiyatlarla düğün alışverişi yapmak isteyen çiftlerin tercihi ise daha düşük fiyatlarıyla bilinen Eminönü oluyor.

Azalan Müşteriler, Artan Zorluklar

Çeyizciler müşteri azlığından, evlenecek çiftler ise fiyatların pahalılığından şikayetçi. Devletin sağladığı 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartlarına uymayan çiftler, düğün hazırlıkları için borçlanmak zorunda kalıyor. Çeyiz hazırlamak bile en az 25 bin TL'yi buluyor.

Gelinlik Denemesi Bile Ücretli

Düğün denilince ilk akla gelen harcamalardan biri de gelinlik ve damatlık oluyor. Eminönü'nde gelinlik fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 55 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bazı gelinlikçiler, gelinlik denemesi için bile ücret talep ediyor. En uygun düğün salonu ise 50 bin TL'den başlıyor. Mobilya ve beyaz eşya için ise en az 350 bin TL harcamak gerekiyor.

Çiftler Borçlanıyor

Maliyetlerin artması, çiftlerin borçlanmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Düğün yapmanın zorlukları, genç çiftlerin ekonomik olarak daha fazla mücadele etmesine neden oluyor. Her kalemin maliyetinin artması, çiftlerin düğün planlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açıyor.

Evlenecek çiftlerin karşı karşıya olduğu bu mali yük, düğün sezonunu büyük bir ekonomik mücadele haline getiriyor. Artan maliyetler, çiftlerin hayallerindeki düğünü yapmalarını zorlaştırırken, düğün sektörü de bu durumdan olumsuz etkileniyor.