Öğretmenlikte Şartlar Değişiyor: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Flaş Açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan köklü değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu değişiklikler, öğretmen yetiştirme ve atama süreçlerinde büyük dönüşümlere işaret ediyor.
Milli Eğitim Akademisi Kuruluyor
En dikkat çeken değişikliklerden biri, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması olacak. Bu akademi, sadece öğretmen adaylarına değil, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine de ev sahipliği yapacak. Böylece, öğretmenlerin mesleki gelişimleri daha sistematik ve düzenli bir şekilde sağlanacak.
Öğretmen Yetiştirme Süreci Yeniden Düzenleniyor
Bakan Yusuf Tekin, öğretmen yetiştirme sürecindeki mevcut durumun yetersiz olduğunu belirterek, lisans eğitimi sonrası pratik eğitim süresinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yeni taslak düzenlemeye göre, öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi'nde hem teorik hem de pratik eğitimden geçecek ve bu süreçten sonra atamaları yapılacak. Bu yaklaşım, dünya genelindeki eğitim metodolojilerinden örnek alınarak geliştiriliyor.
Disiplin ve Devamsızlık Düzenlemeleri
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak diğer önemli düzenlemeler şunları içeriyor:
- Disiplin Kuralları: Akademide eğitim gören adayların disiplin kurallarına uyması, başarılarının ölçülmesi ve performanslarının değerlendirilmesi.
- Devamsızlık Hakkı: Öğretmenlerin devamsızlık hakları ve bu hakların nasıl kullanılacağına dair yeni düzenlemeler.
- Eğitimcilere Yönelik Şiddet: Eğitimcilere yönelik şiddetin cezalarının artırılması.
- Sosyal Medya Düzenlemeleri: Öğretmenlerin sosyal medyada öğrenci görüntülerini paylaşmalarının yasaklanması.