Öğretmenlikte Şartlar Değişiyor: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Flaş Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan köklü değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu değişiklikler, öğretmen yetiştirme ve atama süreçlerinde büyük dönüşümlere işaret ediyor.

Milli Eğitim Akademisi Kuruluyor

En dikkat çeken değişikliklerden biri, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması olacak. Bu akademi, sadece öğretmen adaylarına değil, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine de ev sahipliği yapacak. Böylece, öğretmenlerin mesleki gelişimleri daha sistematik ve düzenli bir şekilde sağlanacak.

Öğretmen Yetiştirme Süreci Yeniden Düzenleniyor

Bakan Yusuf Tekin, öğretmen yetiştirme sürecindeki mevcut durumun yetersiz olduğunu belirterek, lisans eğitimi sonrası pratik eğitim süresinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yeni taslak düzenlemeye göre, öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi'nde hem teorik hem de pratik eğitimden geçecek ve bu süreçten sonra atamaları yapılacak. Bu yaklaşım, dünya genelindeki eğitim metodolojilerinden örnek alınarak geliştiriliyor.

Disiplin ve Devamsızlık Düzenlemeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak diğer önemli düzenlemeler şunları içeriyor: