Benzin ve Motorine Dev Zam! Yeni Tarih Belli Oldu

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak olan zamlar, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz hafta planlanan zamların ertelenmesi, vatandaşların kafasında soru işaretleri bırakmıştı. Ancak bu belirsizlik kısa sürdü ve yeni zam tarihinin 3 Temmuz olduğu açıklandı.

Zam Detayları

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam yapılacak. Bu zamlar, araç sahiplerinin bütçesine ciddi bir yük getirecek.

Brent Petrol ve Döviz Kurları Etkisi

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son gelişmelerle birlikte, benzinin ve motorinin litre fiyatında önemli bir artış yaşanacak.

3 Büyükşehirde Akaryakıt Fiyatları

Yeni zamlarla birlikte, üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak:

İstanbul: Benzin: 42,31 TL/litre Motorin: 42,36 TL/litre

Ankara: Benzin: 43,29 TL/litre Motorin: 43,37 TL/litre

İzmir: Benzin: 43,55 TL/litre Motorin: 43,76 TL/litre



Araç Sahipleri Endişeli

Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının dalgalanması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, özellikle araç sahiplerini endişelendiriyor. Sürekli artan akaryakıt maliyetleri, hem bireysel kullanıcıları hem de ticari araç sahiplerini zor durumda bırakıyor.