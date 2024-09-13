Ev Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Doğrulanmış İlan Düzenlemesi Başlıyor

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren yeni uygulama, 15 Eylül 2024 itibariyle yürürlüğe giriyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin bu tarihten itibaren başlayacağını, ancak zorunluluğun 1 Ocak 2025'te devreye gireceğini belirtti.

Doğrulanmış İlan Uygulaması Nedir?

Yeni düzenleme, emlak ilanlarının doğrulanmasını ve yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan verememesini içeriyor. Taylan, Türkiye genelindeki emlak odaları, komiteler ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerin, süreçle ilgili açıklamalar yaptığını ve tüketici ile esnafın bilgilendirildiğini söyledi. Uygulamanın zorunlu hale gelmesiyle, emlak ilanlarının daha güvenilir olacağı vurgulanıyor.

Emlak Siteleri ve Yetki Belgeleri

Emlak siteleri de gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. Ancak bazı portallar müşteri kaybı yaşanmasından endişe ediyor. Buna rağmen, tüm emlakçılar bu düzenlemeye uymak zorunda kalacak ve Bakanlık ciddi yaptırımlar uygulayacak.

Yetki belgesi olmayan emlakçılar, ilan veremeyecek. Şu an 70 bin emlakçı yetki belgesi almış durumda ve 20 bin emlak ofisi de belge almak için başvurdu. Taylan, yıl sonuna kadar bu sayının 90 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Düzenleme, hem tüketicileri hem de emlak sektörünü etkileyecek önemli bir adım olarak görülüyor.