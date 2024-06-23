Temassız Kart Soygunu Böyle Yapılıyor

İki temassız kart dolandırıcısının vatandaşları tek tek tuzağına düşürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada viral olan bir video, temassız kart hırsızlarının vatandaşı nasıl dolandırdığını gözler önüne seriyor. Videoda, derin dekolteli iki kadının kalabalığın ortasında vatandaşların dikkatini dağıtarak ellerindeki POS cihazlarıyla para çektikleri anlar yer alıyor. Kadınlardan biri, adres sorar gibi veya bir şey anlatır gibi vatandaşa yaklaşırken, diğeri arkasından dolanarak cüzdanına doğru POS cihazını yaklaştırıyor. Para çekme işlemi saniyeler içinde tamamlanırken, vatandaş ne olup bittiğini anlamadan dolandırıcılar gözden kayboluyor ve yeni hedeflerine yöneliyor.

TEMASSIZ DOLANDIRICILIK HER YERDE

Dolandırıcılar, teknolojinin sunduğu her imkanı kullanarak yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde, kalabalık ortamlarda veya toplu taşıma araçlarında POS cihazlarıyla dolaşan dolandırıcılar, cüzdanında temassız kredi kartı taşıyan kişilerin hesaplarından saniyeler içinde para çekebiliyor. Temassız kredi kartlarının POS cihazına temas etmesi gerekmiyor, bu da dolandırıcılara fırsat tanıyor.

TEMASSIZ DOLANDIRICILIKTAN NASIL KORUNULUR?

Toplu taşıma araçlarında veya kalabalık alanlarda dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Yakınınıza gelen veya size adres soran kişiler bile dolandırıcılık riski taşıyabilir.

Dolandırıcılar, telefon veya POS cihazlarına entegre ettikleri sistemlerle, yaklaştıkları kişilerin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak hesaplarından habersiz para çekebiliyorlar.

Bu tür dolandırıcılıklara karşı alabileceğiniz bazı önlemler şunlardır:

Alüminyum folyo veya özel kart koruma cüzdanları kullanın: Bu tür ürünler, NFC sinyallerinin dışarı yayılmasını engelleyerek kartınızdan izinsiz para çekilmesini önler.

Bu tür ürünler, NFC sinyallerinin dışarı yayılmasını engelleyerek kartınızdan izinsiz para çekilmesini önler. Cüzdanınızı sürekli kontrol edin: Kalabalık yerlerde veya toplu taşıma araçlarında cüzdanınızın yerini sürekli kontrol etmek, olası bir dolandırıcılık durumunda zararınızı minimize eder.

Kalabalık yerlerde veya toplu taşıma araçlarında cüzdanınızın yerini sürekli kontrol etmek, olası bir dolandırıcılık durumunda zararınızı minimize eder. Kartlarınızı üst üste koymayın: NFC dolandırıcılığına karşı daha fazla koruma sağlamak için kartlarınızı ayrı yerlerde taşıyın.

NFC dolandırıcılığına karşı daha fazla koruma sağlamak için kartlarınızı ayrı yerlerde taşıyın. Temassız ödeme özelliğini kapatın: Temassız ödeme kullanmıyorsanız, bankanızla iletişime geçerek bu özelliği kapatabilirsiniz.

Bu önlemler, dolandırıcılara karşı korunmanıza yardımcı olabilir ve finansal güvenliğinizi artırabilir.