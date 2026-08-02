ESNAF BAŞKANI TURAL’DAN AİLELERE YAZ TATİLİ ÇAĞRISI: "ÇOCUKLARINIZI ESNAFIN YANINA VERİN, HAYATI ÖĞRENSİNLER"
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte velilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların tatil dönemini sadece ekran başında geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tural, esnaf ve sanatkarların yanında yapılacak pratik stajların gençlerin geleceğine büyük değer katacağını belirtti.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte velilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların tatil dönemini sadece ekran başında geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tural, esnaf ve sanatkarların yanında yapılacak pratik stajların gençlerin geleceğine büyük değer katacağını belirtti.
"Bilgisayar Başında Zaman Öldürmesinler"Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların zamanı verimli kullanması gerektiğinin altını çizen Başkan Tural, "Yaz tatilinde çocuklarımızın bilgisayar başında sürekli oyun oynaması yerine; kitap okuması, kendini geliştirecek aktivitelerde bulunması elbette çok önemli" dedi. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ifade eden Tural, hayatın ve ticaretin mutfağını öğrenmenin çocukların gelişiminde dönüm noktası olacağını söyledi.
Ahilik Kültürü ve Usta-Çırak İlişkisi CanlanıyorGençlerin meslek ve sorumluluk sahibi olmasının en sağlam yolunun Ahilik kültüründen geçtiğini hatırlatan Başkan Tural, usta-çırak ilişkisinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:
"Çocuklarımızın manav, terzi, bakkal, berber gibi bir esnafımızın yanında meslek öğrenmeleri, onların gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizim kültürümüzde esnafımız, yani ustamız 'baba yarısı' demektir. Çocuklar burada hem para kazanmanın zorluğunu hem sorumluluk almayı hem de bir zanaatı yerinde öğrenecekler."