ESNAF BAŞKANI TURAL’DAN AİLELERE YAZ TATİLİ ÇAĞRISI

"Bilgisayar Başında Zaman Öldürmesinler"

Ahilik Kültürü ve Usta-Çırak İlişkisi Canlanıyor

"Çocuklarımızın manav, terzi, bakkal, berber gibi bir esnafımızın yanında meslek öğrenmeleri, onların gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizim kültürümüzde esnafımız, yani ustamız 'baba yarısı' demektir. Çocuklar burada hem para kazanmanın zorluğunu hem sorumluluk almayı hem de bir zanaatı yerinde öğrenecekler."

"Sadece Okul Başarısıyla Değerlendirmeyin"

Sokaktaki Tehlikelere Karşı Güvenli Alternatif

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte velilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların tatil dönemini sadece ekran başında geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tural, esnaf ve sanatkarların yanında yapılacak pratik stajların gençlerin geleceğine büyük değer katacağını belirtti.Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların zamanı verimli kullanması gerektiğinin altını çizen Başkan Tural, "Yaz tatilinde çocuklarımızın bilgisayar başında sürekli oyun oynaması yerine; kitap okuması, kendini geliştirecek aktivitelerde bulunması elbette çok önemli" dedi. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ifade eden Tural, hayatın ve ticaretin mutfağını öğrenmenin çocukların gelişiminde dönüm noktası olacağını söyledi.Gençlerin meslek ve sorumluluk sahibi olmasının en sağlam yolunun Ahilik kültüründen geçtiğini hatırlatan Başkan Tural, usta-çırak ilişkisinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:Ailelerin çocukları sadece karne notlarına ya da okuldaki başarılarına göre yargılamaması gerektiğini belirten IESOB Başkanı, birçok çocuğun içindeki gizli yeteneklerin bu sayede keşfedilebileceğini söyledi. Tural, "Çocuklarımızın bizim çektiğimiz zorlukları çekmesini istemediğimiz için en iyi okullarda, en iyi bölümlerde okumalarını istiyoruz ancak bu süreçte onların birçok yeteneğini köreltiyor olabiliriz. Onların yeteneklerini keşfetmek, ilgi alanlarına göre yönlendirmek zorundayız. Bu süreç bir esnaf dükkanında olabileceği gibi bir resim atölyesinde de olabilir" şeklinde konuştu.Yaz aylarında çocukların sokaklardaki kötü alışkanlıklara yönelmesinden endişe duyulduğunu ifade eden Ahmet Tural, kontrollü bir esnaf ortamının bu tehlikelerin önüne geçeceğini belirtti. Giriş ve çıkış saatleri belli olan, disiplinli bir iş yerinde vakit geçirmenin çocukları koruyacağını söyleyen Tural, "Çıraklık ile çocuk işçiliği kavramları tamamen birbirinden ayrıdır. Bizim amacımız çocuklarımızın bildiğimiz, güvendiğimiz esnafın yanında beşeri münasebetlerini geliştirmesi, el becerisi kazanması ve hayata bakış açısını büyütmesidir" diyerek sözlerini noktaladı.