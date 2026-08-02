ISPARTA BELEDİYE MECLİSİ'NDE YENİ PROJELER VE MAHALLE TALEPLERİ GÜNDEMDE

ISPARTA BELEDİYE MECLİSİ'NDE YENİ PROJELER VE MAHALLE TALEPLERİ GÜNDEMDE
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 00:46
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ISPARTA BELEDİYE MECLİSİ'NDE YENİ PROJELER VE MAHALLE TALEPLERİ GÜNDEMDE

Isparta Belediye Meclisi, Temmuz ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehir dışında bulunması sebebiyle toplantıya Meclis Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu başkanlık yaptı. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda, kentin turizm yatırımları ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Kirazlıdere’ye Taş Yapı Otel Projesi Müjdesi

Toplantıda söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Büyüktuncer, Kirazlıdere bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan rekreasyon ve turizm alanı projesinin detaylarını sordu. Soruyu yanıtlayan Meclis Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, bölgeye doğayla uyumlu, taş yapı mimarisine sahip bir otel tesisi kazandırmayı planladıklarını açıkladı. Proje için gerekli hibe desteklerinin ilgili bakanlıklardan sağlandığını belirten Büyükçulcu, detayların komisyon çalışmalarında netleşeceğini ifade etti.

Çocuk Oyun Parklarında Güvenlik Önlemleri Artırılacak

Gündeme getirilen bir diğer önemli konu ise çocuk oyun parklarının güvenliği oldu. Meclis Üyesi Mehmet Büyüktuncer, mahalle sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda, bazı çocuk oyun parklarında çevre güvenliğini sağlayan çit ve duvarların yetersiz olduğunu dile getirdi. Özellikle çocukların oyun esnasında caddeye fırlama riski taşıdığını belirten Büyüktuncer, bu alanların acilen gözden geçirilmesini talep etti. Başkan Vekili Büyükçulcu ise net adres listesinin ulaştırılması halinde ilgili müdürlüklerin derhal gerekli çalışmaları başlatacağını söyledi.

2026 Yılı Asfalt Çalışmaları Cuma Günü Açıklanacak

CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Burak Bölükbaşı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda merkez mahallelerde yürütülen asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarını sordu. Bölükbaşı, 2026 yılı içinde kaç kilometre asfalt döküldüğünü ve yıl sonuna kadar planlanan programı merak ettiklerini belirtti. Uğur Büyükçulcu, Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak detaylı ve net verilerin, tüm detaylarıyla birlikte önümüzdeki Cuma günü yapılacak meclis toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Isparta Belediye Meclisi, gündemdeki maddeleri nihai karara bağlamak üzere Cuma günü yeniden bir araya gelecek.

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