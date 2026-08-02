KEÇİBORLU’DA HASAT COŞKUSU: GÜL VE LAVANTA FESTİVALİ BAŞLIYOR!

Keçiborlu Kaymakamlığı ve Keçiborlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Gül ve Lavanta Hasat Sonu Festivali, bu yıl kapılarını ikinci kez açmaya hazırlanıyor. Bölgenin simgesi haline gelen gül ve lavanta hasadı, 23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek muhteşem bir festivalle taçlandırılacak.

Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak

Dört gün boyunca sürecek olan festivalde, müzik dünyasının iddialı ve sevilen isimleri Keçiborlu’da sahne alarak hasat coşkusuna ortak olacak. Festivalin konser programı ise şu şekilde açıklandı:

23 Temmuz: Kutsi

24 Temmuz: İrem Derici

25 Temmuz: Eypio

26 Temmuz: Fettah Can

Başkan Parlak: "Amacımız Yaşanabilir Bir Şehir Olmak"

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, katıldığı televizyon programında festivalin detaylarına ve ilçedeki çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gül ve lavantanın en çok kendi ilçelerinde üretildiğini vurgulayan Başkan Parlak, hasat sonu festivalinin felsefesini şu sözlerle aktardı:

"Gülün ve lavantanın en çoğu Türkiye’de bizde üretiliyor. Üreticilerimiz gülünü, lavantasını sattı, işini halletti. İstiyoruz ki hasat döneminde işte güçte olan vatandaşımız, bu rahat dönemde buraya gelip 3-4 gün boyunca gönlünce eğlensin, keyifli vakit geçirsin. Bizim asıl amacımız, her yönüyle yaşanabilir bir şehir oluşturmak."

"Nüfusun Aşırı Artmasını Değil, Kalitenin Yükselmesini İstiyoruz"

İlçenin büyüme hedeflerine de değinen Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Keçiborlu’nun nüfus odaklı değil, yaşam kalitesi odaklı büyümesi gerektiğini savundu. Güvenli ve sosyal donatıları tam bir ilçe yaratmak için çalıştıklarını belirten Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şehrimizin çok aşırı bir nüfusa sahip olmasını istemiyoruz. Az olsun ama insanlarımız kaliteli yaşasın, şehirde bulduğu her şeyi burada da bulabilsin istiyoruz. Güvenlik problemimiz olmasın. Belediye olarak spor salonunu, kreşlerimizi, yüzme havuzumuzu hep bu vizyonla yapıyoruz. Çocuklarımız eğitimini de, kütüphanesini de, sporunu da burada bulsun. Amacımız, ilçemizin güvenliğini ve yaşanabilirliğini eksiltmeden, kalitesini artırarak büyümektir. Şehirde ne varsa Keçiborlu’da da olması için mücadele etmeye devam edeceğiz."